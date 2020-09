macOS Catalina 10.15.7 disponibile per download: fix per WiFi, iCloud Drive e altri bug

In attesa dell’arrivo di macOS Big Sur, il nuovo sistema operativo desktop di casa Apple, gli sviluppatori della Mela continuano a rilasciare ogni mese aggiornamenti per macOS Catalina. Il più recente, numero 10.15.7, è arrivato in queste ore e porta con sé diversi fix a problemi che hanno attanagliato gli utenti dopo l’update precedente.

I bug principali riguardano la connessione automatica alle reti Wi-Fi, la sincronizzazione dei file tramite iCloud Drive e gli iMac (Retina 5K, 27”, 2020) con scheda grafica AMD Radeon Pro 5700 XT. Essendo possibilmente l’ultimo aggiornamento effettivo per macOS Catalina in attesa del rilascio di Big Sur, lanciato nella prima beta pubblica il 6 agosto 2020 e attualmente giunto alla ottava versione per test, Apple ha voluto accertarsi di sistemare ogni problema possibile nella versione 10.15.7 ora disponibile per download e dal peso di 2.84 GB.

Ma oltre all’aggiornamento per macOS Catalina sono giunti update anche per Final Cut Pro X e iMovie: mentre quest’ultimo, giunto alla versione 10.1.16, riceve soltanto fix minori per la stabilità nell’importazione di file media e la condivisione di progetti HD o 4K, il software Final Cut Pro X ha visto arrivare ben sette miglioramenti e fix specifici:

Risolto un problema in cui il supporto XAVC dalla fotocamera Sony PXW-FX9 non viene riconosciuto

Risolto un problema per cui i livelli di luminosità cambiano quando si passa da Qualità migliore a Prestazioni migliori nel visualizzatore

Sistemato un problema in cui i fotogrammi chiave degli effetti non vengono aggiunti correttamente quando si utilizzano i controlli sullo schermo

Migliorata la stabilità quando si utilizza lo strumento di trasformazione con più clip nella timeline

Migliorata l'affidabilità durante l'esportazione di un FCPXML che contiene clip composti

Risolto un problema che potrebbe impedire la condivisione a determinate risoluzioni

Risolto un problema in cui la condivisione di una clip Compound o Multicam dalla timeline era disabilitata

Nei giorni precedenti invece è stato il browser Safari a ricevere l’update alla versione 14, disponibile anche per macOS Catalina, che migliora la gestione delle schede e include nuove opzioni per la privacy e la personalizzazione della pagina iniziale.