macOS Catalina dà l'addio ad iTunes ed il benvenuto alle app per iPad

Come ampiamente prevedibile, Apple ha presentato anche la nuova versione di macOS, il sistema operativo desktop dei Mac. E' battezzato macOS Catalina, ed è caratterizzato da una vasta gamma di nuove applicazioni e funzionalità, sia per utenti che sviluppatori.

macOS Catalina segna di fatto il pensionamento di iTunes. La notizia era già trapelata negli scorsi giorni, Apple ha deciso di dividere lo storico software in più applicazioni singole, Apple Music, Apple Podcast ed Apple TV.

Partendo dall'applicazione Apple Music, questa consentirà di sincronizzare le tracce e gli album con i propri dispositivi, oltre che accedere al servizio di streaming musicale. Apple ha anche migliorato l'esperienza di ascolto dei podcast, con una nuova applicazione che include una funzione di ricerca e che permette di tenere traccia dell'ascolto delle puntate su tutti i dispositivi.

Per quanto riguarda Apple TV, questo è un raccoglitore di tutti i canali e film acquistati su iTunes. Sui Mac recenti, Catalina include anche il supporto alla riproduzione HDR 4K in Apple TV, ma anche HD10, Dolby Atmos e Dolby Vision.

Catalina introduce anche la possibilità di utilizzare il proprio iPad come display secondario per il Mac, tramite la funzione Sidecar. Si tratta di una funzione dedicata ai professionisti, in quanto Sidecar supporta anche gli input tramite la Apple Pencil.

A livello di accessibilità, il nuovo macOS include il nuovo controllo vocale che consente di controllare tutti i dispositivi iOS integralmente con la voce.

Apple ha anche presentato la nuova applicazione "Find My", che combina Trova il mio iPhone e Trova i miei amici su macOS ed iOS ed è in grado di individuare i dispositivi anche quando sono offline. Tutte le informazioni, come abbiamo avuto modo di vedere su iOS 13 e watchOS 6, sono criptati ed anonimi.

La nuova build di macOS segna il debutto di Screen Time sui Mac, ma anche una nuova app Promemoria completamente ridisegnata.

Apple ha anche confermato Project Catalyst: si tratta di una nuova tecnologia che consente agli sviluppatori di creare rapidamente app per Mac basate sulle loro applicazioni per iPad esistenti. Ciò vuol dire che un team di sviluppo per la prima volta potrà creare un'unica app che può estendersi dall'iPhone all'iPad al Mac.