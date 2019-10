macOS Catalina: primo aggiornamento supplementare per l'OS Apple

Serata di aggiornamenti per Apple. A fianco di iOS 13.1.3, il colosso di Cupertino ha anche rilasciato nella giornata di ieri il primo pacchetto di update per macOS Catalina, il sistema operativo desktop disponibile per i Mac da qualche settimana.

Nel changelog ufficiale si legge che macOS 10.15.1 migliora l'affidabilità dell'installazione di Catalina sui Mac con spazio ridotto, ma risolve anche un problema che in alcuni casi impediva il completamento delle impostazioni assistite durante l'installazione. Inoltre, gli ingegneri della compagnia di Tim Cook hanno anche risolto un problema che impediva di accettare i termini e le condizioni di iCloud qualora l'utente avesse effettuato l'accesso da più account.

Infine, Apple ha anche migliorato il salvataggio dei dati su Game Center quando l'utente gioca ai videogiochi di Apple Arcade in modalità offline.

Il processo d'aggiornamento, al contrario di Catalina, richiede pochi minuti ed al termine del download è necessario un riavvio per completarlo.

macOS Catalina è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui i MacBook Air, Pro, Mini ed iMac del 2012 e successivi, i MacBook del 2015, gli iMac Pro lanciati dal 2017 in poi ed i Mac Pro disponibili sul mercato dal 2013.

L'update può essere effettuato direttamente tramite il menù impostazioni. Non è noto se sia stato risolto anche il bug che provocava la perdita di email.