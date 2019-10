macOS Catalina disponibile in Italia: ecco le novità introdotte da Apple

Dopo i numerosi rumor degli ultimi mesi, finalmente macOS Catalina è disponibile anche in Italia. Si chiude quindi il "quadro" degli aggiornamenti dei sistemi operativi di Apple, visto che iOS 13 e iPad OS hanno già visto uscire i loro update durante le scorse settimane. Ma quali novità ha introdotto la società di Cupertino? Scopriamolo insieme.

Principali novità di macOS Catalina

Una delle novità più importanti dell'aggiornamento è lo "smantellamento" di iTunes. Infatti, lo storico programma viene sostituito da tre applicazioni distinte: Musica, Podcast e TV. Un'altra aggiunta interessante è la modalità Sidecar, che consente di utilizzare il proprio iPad come secondo display. Da non sottovalutare Approva con Apple Watch, funzionalità che permette di verificare la propria identità tramite il popolare smartwatch. Non male anche Voice Control, che consente di controllare il computer tramite comandi vocali attraverso Siri (peccato che per ora sia solo in inglese). Per il resto, la funzionalità Tempo di utilizzo, l'app Dov'è e il servizio Apple Arcade sbarcano ora anche su macOS. Ovviamente, non mancano anche miriadi di novità minori, ma per quelle vi rimandiamo al sito ufficiale di Apple.

Computer compatibili

Riportiamo di seguito i computer compatibili con l'aggiornamento a MacOS Catalina.

MacBook (2015 e successivi);

MacBook Air (2012 e successivi);

MacBook Pro (2012 e successivi);

Mac Mini (2012 e successivi);

iMac (2012 e successivi);

iMac Pro (2017 e successivi);

Mac Pro (2013 e successivi).

In parole povere, nella maggior parte dei casi basta disporre di un computer uscito dal 2012 in poi.

Come aggiornare il proprio Mac

Le modalità di aggiornamento sono sempre le solite. Tutto quello che dovete fare è scegliere la voce Preferenze di Sistema dal menu Apple e fare clic sulla scritta Aggiornamento software. Dopodiché, vi basterà premere sul pulsante Aggiorna ora per installare l'update. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alle linee guida ufficiali di Apple. Il peso dell'aggiornamento varia a seconda del computer utilizzato (alcuni utenti hanno segnalato che si arriva anche a 8GB).