macOS Catalina: l'iCloud Folder Sharing posticipato a primavera

A poche ore dal lancio di macOS Catalina, Apple ha informato i propri utenti che la funzione di Folder Sharing su iCloud Drive non è ancora disponibile ed arriverà la prossima primavera. Le motivazioni non sono note, ma il sistema operativo perde momentaneamente una delle novità più attese.

L'iCloud Folder Sharing permetterà agli utenti di condividere una determinata cartella presente sul servizio di cloud sharing della società di Cupertino tramite un link privato da inviare alla persona desiderata, come avviene ad esempio con Dropbox e Google Drive.

La funzione è particolarmente utile in ambito lavorativo, dal momento che il link generato da iCloud dà sempre accesso all'ultima versione della cartella e quindi dei file presenti al suo interno. In questo modo è possibile modificare i documenti, ma anche aggiungerne di nuovi e tenerli sempre sincronizzati con le persone con cui è attiva la condivisione.

Non si tratta della prima volta che Apple decide di lanciare un sistema operativo senza alcune delle funzioni mostrate nei keynote di presentazione. Nel 2011, ad esempio, la feature "Messagers in Cloud" non ha visto la luce prima della distribuzione di iOS 11.4, addirittura una settimana prima dell'evento di presentazione di iOS 12.

Anche con iOS 13 è accaduto lo stesso, e la build 13.2 dovrebbe arricchire il pacchetto.