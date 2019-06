macOS Catalina taglia con il passato, addio ad una storica funzione

macOS Catalina passerà alla storia come la versione del sistema operativo desktop di Apple che ha pensionato iTunes, a favore di tre applicazioni singole. Tuttavia, alcuni rapporti emersi in rete riferiscono che Apple avrebbe deciso di rimuovere anche un'altra, storica funzione.

Gli sviluppatori che hanno avuto modo di mettere le mani sulla prima beta dell'OS, infatti, hanno notato che non è presente la Dashboard, lo schermo secondario in cui sono presenti i widget. Apple avrebbe anche rimosso l'applicazione dedicata nel Lunchpad e non sarebbe nemmeno possibile forzare il lancio tramite Terminale.

Non è da escludere un ritorno in una delle versioni beta che saranno messe prossimamente a disposizione degli utenti, ma allo stato attuale segnaliamo che una delle funzioni storiche dell'OS, di fatto, è stata pensionata.

Apple aveva introdotto la funzione nel lontano 2005, con OS X Tiger. Soprattutto nei primi anni la funzione si è rivelata particolarmente utile per controllare l'orario o tracciare le spedizioni, grazie alla possibilità di aggiungere una vasta gamma di widget, tra cui il calendario, la calcolatrice ed altro. L'implementazione della barra laterale e delle notifiche in stile smartphone però hanno ridotto in maniera sostanziale l'utilità. In Yosemite Apple l'ha disabilitato di default, probabilmente per preparare il terreno all'addio definitivo.