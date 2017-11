macOS High Sierra 10.13.1 disponibile per gli utenti

Nella serata di ieri, insieme adha provveduto a rilasciare anche il nuovo importante aggiornamento per il proprio sistema operativo desktop,, arrivato alla versione 10.13.1.

Oltre a risolvere i problemi di sicurezza riguardanti la vulnerabilità KRACK del WPA2, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine, la nuova versione del sistema operativo per Mac introduce il supporto a 70 nuove emoji, tra cui tipi di cibo, animali, creature mitiche, opzioni di abbigliamento, emoticon più espressive, personaggi di genere neutro ed altre.

Non mancano le correzioni: macOS 10.13.1 corregge un errore per cui il Bluetooth poteva non essere disponibile durante le transazioni con Apple Pay, risolve un problema per cui Spotlight non accettava l’input della tastiera e migliora l’affidabilità della sincronizzazione dei messaggi di Microsoft Echange in Mail.

L’aggiornamento può essere installato gratuitamente attraverso il Mac App Store, e pesa poco più di 1 gigabyte. Al termine della procedura è richiesto il riavvio.