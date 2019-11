Dopo macOS, iTunes presto potrebbe salutare anche Windows

Nel corso della conferenza tenuta alla WWDC di inizio anno, Apple ha ufficialmente annunciato l'addio di iTunes su macOS Catalina. Il nuovo sistema operativo infatti ha introdotto un nuovo sistema di gestione dei media basato su applicazioni singole (Music, Podcast e TV), che a quanto pare potrebbe essere replicato anche su Windows.

Nella pagina LinkedIn di Apple infatti sono stati pubblicati alcuni annunci di lavoro per il ruolo di "Senior Software Engineer- Windows Media Apps" che andrà ad inserirsi nel Media App Team e dovrà lavorare sulla "prossima generazione di app multimediali per Windows".

Secondo molti si tratta di un riferimento esplicito a ciò che potremmo vedere nel giro di qualche mese, quando Apple dovrebbe ufficializzare la cancellazione di iTunes anche su Windows, sebbene non sia presente alcun riferimento esplicito allo storico software della Mela.

Qualora l'indiscrezione dovesse trovare conferme, per gli utenti Windows si tratterebbe di un'ottima notizia, alla luce delle numerose critiche mosse ad iTunes che secondo molti sarebbe diventato eccessivamente pesante, al punto che The Verge l'ha definita "l'app più odiata di Apple".

Ovviamente l'annuncio non esclude qualche modifica ad iTunes sul sistema operativo di Microsoft, o il lancio di una nuova applicazione per gestire i media. Per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche mese, visto che Apple è solita annunciare le novità software alla WWDC di Giugno.