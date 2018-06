macOS Mojave: ecco tutti i Mac su cui si potrà installare

A qualche ora di distanza dalla presentazione, arrivano i primi dettagli aggiuntivi su macOS 10.14 Mojave. In particolare, è stata diffusa la lista dei dispositivi che lo supporteranno.

L'elenco dei Mac su cui si potrà installare l'aggiornamento è il seguente:

MacBook rilasciati da inizio 2015 in poi;

MacBook Air di metà 2012 e successivi;

MacMini di fine 2012 e successivi;

MacBook Pro di metà 2012 e successivi;

iMac distribuiti da fine 2012 in poi;

iMac Pro del 2017;

Mac Pro di fine 2013, metà 2010 e metà 2012, ovvero quelli che includono le GPU Meta.

Secondo alcune voci di corridoio, i sistemi su cui è presente macOS 10.13 High Serra potrebbero ricevere aggiornamenti di sicurezza per un paio di anni.

Tra le principali novità incluse in Mojave citiamo l'aggiunta di nuovi livelli di sicurezza, la feature Desktop Stacks che consente di raggruppare i contenuti dello stesso tipo presenti sul desktop, Continuity Camera, che permette di utilizzare dispositivi targati Apple come iPad o iPhone come scanner o webcam, il nuovo Mac App Store che include una nuova interfaccia grafica che consente di identificare rapidamente le applicazioni desiderate e l'aggiunta di app come News, Borsa ed il Registratore Vocale. Miglioramenti in arrivo anche per il Finder, che garantisce una migliore visualizzazione dei contenuti.