MacOS Monterey 12.1: arriva la nuova beta per gli sviluppatori, pubblicazione imminente?

Dopo aver rilasciato la beta 3 di MacOS Monterey 12.1 a metà novembre, Apple si sta preparando al lancio ufficiale del primo major update del suo più recente sistema operativo per Mac: MacOS Monterey 12.1, infatti, dovrebbe ormai essere dietro l'angolo, stando ai rumor e ai precedenti storici della casa di Cupertino.

MacOS Monterey è stato rilasciato il 25 ottobre in Italia, insieme ad iOS 15.1, ma nel sistema mancavano alcune feature molto richieste, come SharePlay, che è stato uno dei protagonisti della scorsa WWDC. La feature, che non era presenta al lancio nemmeno su iOS 15.1 e iPadOS 15.1, è stata invece implementata sui sistemi operativi mobile con aggiornamenti successivi.

Ora, SharePlay dovrebbe arrivare su Mac con Monterey 12.1, il cui lancio potrebbe avvenire nel giro delle prossime due settimane: a metà novembre, infatti, Apple aveva rilasciato un comunicato dicendo che la feature sarebbe arrivata su Mac prima della fine dell'anno. L'andamento dei primi major update per i sistemi operativi Mac è stato il seguente, negli ultimi anni:

MacOS Big Sur 11.1 è stato rilasciato il 14 dicembre 2020

MacOS Catalina 10.15.2 è stato rilasciato il 10 dicembre 2019

MacOS Mojae 10.14.2 è stato rilasciato il 5 dicembre 2018

MacOS High Sierra 10.13.2 è stato rilasciato il 6 dicembre 2017

MacOS Sierra 10.12.2 è stato rilasciato il 13 dicembre 2016

Ciò fa pensare che MacOS Monterey 12.1 potrebbe essere pubblicato tra il 6 e il 12 dicembre, nel corso della prossima settimana. Intanto, comunque, Apple ha rilasciato la quarta beta del sistema operativo agli sviluppatori per il testing: la release della quarta beta di Monterey 12.1 arriva a sole due settimane da quella della terza beta, e contiene la funzione SharePlay perfettamente funzionante.