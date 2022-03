macOS Monterey 12.3 disponibile: c'è Universal Control e non solo

Apple ha da poco rilasciato l'aggiornamento ad iOS 15.4, che tra l'altro introduce la possibilità di usare il Face ID con mascherina senza Apple Watch, ma è già il momento di tornare ad approfondire le novità software. Infatti, è arrivato anche macOS Monterey 12.3 con Universal Control.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, Tim Cook e soci hanno deciso di avviare il rollout della succitata versione del sistema operativo dei Mac nella serata italiana del 14 marzo 2022. In questo contesto, gli utenti hanno dunque iniziato a veder comparire l'attesa schermata di update. Potreste quindi voler effettuare una ricerca degli aggiornamenti, se il vostro dispositivo risulta idoneo.

In ogni caso, le novità non si fermano alla funzionalità Universal Control, che nonostante sia ancora in Beta rappresenta chiaramente la più attesa tra le feature dell'aggiornamento a macOS Monterey 12.3, in quanto non mancano anche l'head tracking per Spatial Audio e nuove emoji. Inoltre, si fa riferimento a una nuova voce per Siri. Insomma, quello arrivato nella giornata del 14 marzo 2022 non è di certo un aggiornamento di poco conto per l'OS dei Mac.

Per il resto, a fianco dei già citati iOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 sono arrivati, stando anche a quanto riportato da Wccftech, anche gli update a iPadOS 15.4, watchOS 8.5 e tvOS 15.4 (nonché a HomePod 15.4). In parole povere, se siete felici possessori di un recente dispositivo Apple, probabilmente per voi è arrivata l'ora di aggiornare.