macOS Monterey, come si usa Universal Control? Ecco come abilitarlo

Sono ormai passati un po' di giorni dal rilascio dell'aggiornamento a macOS Monterey 12.3, che ha introdotto anche l'attesa funzionalità Universal Control (Controllo Universale). In questo contesto, risulta interessante comprendere come utilizzare la novità.

Ebbene, come fatto notare anche da The Verge, la questione è un po' diversa da quanto si potrebbe pensare. Universal Control è infatti ancora in Beta e va attivata dalle impostazioni di sistema. Più precisamente, una volta raggiunte le Preferenze di sistema, risulta necessario selezionare prima la voce "Display" e poi quella "Controllo universale", spuntando in seguito le apposite caselle relative alla funzionalità (segnate ancora in Beta). Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: anche su iPad c'è un'apposita opzione da attivare, a cui è possibile accedere mediante le opzioni di AirPlay (maggiori dettagli nel video ufficiale di Apple).

In ogni caso, dopo aver abilitato tutte le opzioni del caso e aver effettuato il login a iCloud, vi basterà piazzare i dispositivi Apple che avete scelto di utilizzare uno vicino all'altro (fino a un massimo di 3, attenzione però al fatto che non tutti i dispositivi sono compatibili) e provare a utilizzare lo stesso metodo di input (che si tratti di mouse, tastiera o trackpad), spostando i contenuti da uno schermo all'altro. Perfetto, avete configurato correttamente Universal Control.

Per il resto, se avete dubbi in merito alla novità, potete fare riferimento alle linee guida ufficiali di Apple (in inglese), in cui viene spiegato un po' tutto quello che c'è da sapere (lista dei dispositivi compatibili compresa).