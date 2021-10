macOS Monterey disponibile in Italia: Apple rilascia anche iOS 15.1

Come preannunciato da Apple a margine dell'evento Unleashed tenutosi il 18 ottobre 2021, la versione stabile di macOS Monterey alla fine è uscita il 25 ottobre 2021.

Chiaramente, come di consueto l'update è già disponibile anche in Italia, così come risultano scaricabili dal nostro Paese anche gli altri aggiornamenti rilasciati contestualmente a macOS Monterey da parte della società di Cupertino. Per intenderci, è arrivato anche il tanto atteso iOS 15.1, che in molti aspettavano in seguito ai minor update come quello legato a iOS 15.0.2. Questo aggiornamento sistema alcune problematiche che gli utenti hanno riscontrato nel corso dell'ultimo periodo. Inoltre, ci sono SharePlay, la possibilità di registrare video in formato ProRes su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max e le schede vaccini verificabili per il COVID-19 in Apple Wallet.

In ogni caso, il principale "protagonista della serata" del 25 ottobre 2021 è sicuramente macOS Monterey, che arriva finalmente alla build stabile. Ricordiamo che l'aggiornamento legato ai Mac porta con sé il Controllo universale, nonché i Comandi rapidi e diverse novità per Safari e FaceTime. Se volete saperne di più, potete fare riferimento al nostro approfondimento legato alle novità di macOS Monterey, nonché al sito Web ufficiale di Apple.

Per il resto, l'azienda di Tim Cook ha colto l'occasione per rilasciare, come in molti si aspettavano, anche gli update legati a iPadOS 15.1, watchOS 8.1 e tvOS 15.1. Insomma, sembra proprio che sia giunta l'ora di aggiornare i vostri "iDevice". Chiaramente, la procedura da seguire è quella "classica".

Ricordiamo che recentemente Apple ha annunciato il nuovo MacBook Pro, che dispone anche di un notch.