macOS Monterey disponibile in Italia per gli utenti: potete già installarlo

Dopo il rilascio della prima versione di iOS 15 per il pubblico, avvenuto ieri 30 giugno 2021, Apple ha ufficialmente reso disponibile per gli utenti anche l'update a macOS Monterey. Insomma, sembra proprio che per gli appassionati sia giunta l'ora di mettere le mani sulle novità software.

Infatti, entrando più nello specifico, stando anche a quanto riportato da The Verge, la società di Cupertino ora consente di effettuare il download della prima Beta pubblica del sistema operativo per i Mac. Se disponete, dunque, di un dispositivo compatibile, potete già procedere all'installazione (ovviamente tenete bene a mente il fatto che, per il momento, si tratta di una versione preliminare). In ogni caso, in questo contesto potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento relativo a quali Mac supportano macOS Monterey.

Per quel che riguarda le novità annunciate da Apple per il prossimo "grande update" dell'OS, la "chicca principale" è rappresentata da Universal Control, che permette di passare in modo rapido da un dispositivo all'altro. Se siete interessati all'argomento, potete fare riferimento al nostro articolo relativo alle funzionalità introdotte da macOS Monterey. Potrebbe inoltre interessarvi approfondire le feature non disponibili su piattaforma Intel.

Per il resto, se volete provare sin da subito macOS Monterey (prima di effettuare quest'operazione è consigliato quantomeno effettuare un backup e accertarsi di avere a disposizione almeno 20GB di spazio), potete farlo registrandovi tramite il portale ufficiale di Apple. Basta infatti eseguire l'accesso con il proprio account, premere sul pulsante "Enroll Your Devices", selezionare l'opzione "macOS" e scaricare l'apposito tool. Quest'ultimo è un file DMG: non vi resta che aprirlo e seguire le indicazioni. Dopodiché, l'aggiornamento avverrà al solito modo (basta cercare update tramite il proprio Mac). Questa procedura si può già effettuare anche dall'Italia.

Guardando oltre Apple, le ultime settimane hanno portato nelle mani degli utenti parecchie novità a livello software. Infatti, ricordiamo che giusto qualche giorno fa Microsoft ha reso disponibile la prima build ufficiale di Windows 11.