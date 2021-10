macOS Monterey può già essere installato sui Mac: ecco come farlo in anticipo

Nella giornata di ieri, Apple ha annunciato il lancio di macOS Monterey, il nuovo sistema operativo he sarà disponibile su tutti i Mac compatibili a partire dalla prossima settimana. Ebbene, subito dopo il keynote è già stata distribuita la Release Candidate dell'OS, che può essere installata da tutti.

La release candidate altro non è che la versione beta "finale", che salvo grossi stravolgimenti o problemi gravi sarà poi distribuita a tutti qualche giorno dopo. Sostanzialmente, quindi, si tratta della build definitiva, che si può installare in anticipo per evitare sovraccarichi di server e simili.

Ciò che dovrete fare è collegarvi alla pagina del Beta Program di Apple e quindi in alto a destra cliccare su "Sign In". Una volta inseriti i vostri dati, ed effettuato il login, potete cliccare su "Enroll Your Devices" e quindi su "macOS".

Una volta completato il backup e la procedura vi basterà cliccare su "Download the macOS Public Beta Accessory Utility". Si avvierà il download di un file .dmg che dovrete aprire, così come il .pkg presente al suo interno. A questo punto si avvierà l'installazione dell'utility che vi guiderà in tutta la procedura.

Al termine, troverete la Release Candidate direttamente nel pannello "Aggiornamenti" sotto "Preferenze di Sistema", accessibile tramite la Mela in alto a sinistra del vostro mac.