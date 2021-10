macOS Monterey ed iOS 15.1, tvOS 15.1 e watchOS 15.1 disponibili dalla prossima settimana

Nel comunicato collegato all'annuncio delle nuove AirPods 3, Apple ha annunciato in via ufficiale che macOS Monterey ed i major update per iOS 15, watchOS 15, iPadOS 15 e tvOS 15, saranno disponibili dalla prossima settimana.

Nelle note legate alla disponibilità dei nuovi auricolari senza fili, infatti, Apple ha inserito una postilla in cui si legge che "gli AirPods richiedono un dispositivo Apple con iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 o macOS Monterey, che saranno tutti disponibili come aggiornamento software gratuito nel corso della prossima settimana".

La data di lancio di iOS 15.1 ed iPadOS 15.1 era trapelata già la scorsa settimana, quando l'utente RobertCFO sul proprio account ufficiale Twitter aveva pubblicato uno screenshot in cui si leggeva il 25 Ottobre 2021 come data di lancio dei due importanti aggiornamenti, che porteranno un'ampia serie di novità e correggeranno i bug segnalati dagli utenti nelle ultime settimane.

Apple non ha specificato la data di lancio ufficiale, ma è probabile che proprio il 25 Ottobre 2021 saranno lanciati.

macOS Monterey rappresenta la nuova generazione del sistema operativo desktop e laptop di Apple, e sarà disponibile in maniera totalmente gratuita su tutti i modelli compatibili.



Per scoprire tutte le novità introdotte da macOS Monterey, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.