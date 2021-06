macOS Monterey, i Mac Intel avranno le stesse feature di M1? No, ecco cosa cambia

Sono passati diversi giorni dall'annuncio ufficiale di macOS Monterey, il nuovo "grande aggiornamento" del sistema operativo relativo ai Mac. Nonostante questo, non sono in pochi coloro che si stanno ancora chiedendo se i Mac basati su piattaforma Intel avranno le stesse funzionalità di quelli con chip M1. La risposta è no.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Wccftech, Apple ha deciso di fare chiarezza in merito mediante un aggiornamento della pagina ufficiale dedicata alle feature di macOS Monterey. In particolare, in quest'ultima si legge che alcune funzionalità saranno "in esclusiva" per i Mac con chip M1.

Più precisamente, le feature che richiederanno un Mac di recente uscita sono la modalità "Ritratto" per i video di FaceTime, la visualizzazione 3D del globo relativa all'applicazione Mappe, la rappresentazione maggiormente dettagliata di città come San Francisco, Los Angeles, Londra e New York e la funzionalità Live Text relativa al testo presente nelle foto. Inoltre, sono coinvolti anche il text-to-speech in alcune lingue e alcune possibilità relative alla dettatura.

Non è chiaro il motivo per cui queste funzionalità non saranno disponibili per i Mac basati su piattaforma Intel. Alcuni appassionati hanno fatto notare che Google Earth dispone della visualizzazione 3D del globo da tempo, anche per quel che riguarda i dispositivi che Apple sta "lasciando fuori".

In ogni caso, ricordiamo che su queste pagine potete trovare la lista dei Mac compatibili con macOS Monterey. Quest'ultima comprende anche dei modelli basati su piattaforma Intel, ma in quel caso ovviamente non supporteranno le funzionalità citate in precedenza.

Andando oltre alla questione delle feature "mancanti", dovete sapere che sono già emersi online i wallpaper di macOS Monterey.