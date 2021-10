macOS Monterey: una modalità renderà i MacBook Air e Pro più veloci?

macOS Monterey è già disponibile in beta da qualche mese, ma nonostante ciò continuano ad emergere informazioni e dettagli sulle funzionalità che ha confezionato Apple per i propri utenti. Secondo quanto riferito 9to5Mac, il sistema operativo potrebbe portare ad un incremento delle prestazioni sui MacBook Air e Pro grazie ad una feature dedicata.

Il sito web, nello specifico, sottolinea che la beta 8 di macOS Monterey contiene dei riferimenti ad una "Modalità ad alta potenza" che evidentemente potrebbe far girare i laptop più velocemente. Sostanzialmente, quindi, potrebbe trattarsi dell'esatto opposto della "Modalità risparmio energetico" che esiste già e riduce le prestazioni dei laptop per far crescere la durata della batteria.

Al momento i dettagli a riguardo sono scarni, ma i redattori ipotizzano che massimizzerà le prestazioni della CPU e della GPU, portando ad un rumore più elevato delle ventole per evitare che le componenti si surriscaldino. Resta da capire se però sarà attivabile solo se il PC è connesso alla rete elettrica o meno, ma è senza dubbio interessante.

Ancora non è chiaro però se sarà compatibile con tutti i MacBook Air e Pro oppure se arriverà solo su quelli basati sui chip Apple Silicon. Al momento, pur essendoci dei riferimenti nel sorgente, la funzione resta inaccessibile e non è detto che Apple la abiliti.



Per scoprire tutte le novità introdotte da Apple con il nuovo macOS Monterey, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.