macOS Monterey ufficiale: arriva la rivoluzione chiamata Universal Control

Apple ha deciso di non "contenersi" nel corso dell'evento legato all'edizione 2021 della WWDC. Infatti, poco dopo aver annunciato watchOS 8, la società di Cupertino è passata in pochi minuti al reveal di macOS Monterey. Quest'ultimo porta con sé una novità molto interessante, che viene chiamata Universal Control.

In parole povere, Apple vuole consentire agli utenti di passare in modo rapido da un dispositivo all'altro. Ad esempio, durante l'evento è stato mostrato che è possibile utilizzare gli stessi mouse e tastiera per Mac e iPad. Posizionando questa tipologia di dispositivi uno accanto all'altro, l'utente può far passare il cursore da Mac a iPad in modo fluido. Inoltre, sarà possibile trascinare file da un dispositivo all'altro senza alcun tipo di "grattacapo". Si tratta di una novità che andrà provata, ma sicuramente rappresenta per certi versi una potenziale rivoluzione.

Per il resto, finalmente sarà possibile usare AirPlay relativamente al mondo Mac. Oltre a questo, Monterey introduce anche Shortcuts per Mac, un'altra novità che risulta molto interessante per un certo tipo di utente. Non mancano cambiamenti per il browser Safari, che ora consente di gestire in modo più "comodo" le schede (anche raggruppandole). A proposito di gruppi di schede, questi ultimi possono essere sincronizzati immediatamente tra un dispositivo e l'altro.

Insomma, non sono mancate varie novità importanti per macOS. Per il resto, ricordiamo che durante l'evento è stato annunciato anche molto altro. Ad esempio, potrebbe interessarvi approfondire l'annuncio di iPadOS 15.