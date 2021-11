MacOS Monterey: l'update 'rompe' i vecchi Mac? Le segnalazioni degli utenti sono numerose

Apple ha rilasciato MacOS Monterey la scorsa settimana, e nel giro di pochi giorni diversi utenti hanno riscontrato problemi con il nuovo sistema operativo. Se all'indomani dell'aggiornamento erano stati riportati bug di compatibilità tra MacOS e gli hub USB, ora i problemi sarebbero molto più gravi, portando al brick di alcuni dispositivi.

In particolare, la nuova versione di MacOS creerebbe problemi ai Mac più antiquati, arrivando, nei casi peggiori, a rendere inutilizzabile il dispositivo, causando uno schermo nero fisso o addirittura l'impossibilità di spegnere, riavviare o accendere il device.

Gli utenti hanno inondato Apple di richieste di chiarimenti sia tramite il sito web Apple Support, dove si contano dieci post diversi con numerose risposte relative al problema, sia su Twitter: in quest'ultimo caso, il portale MacRumors ha raccolto diverse segnalazioni, che potete trovare al link in calce. Secondo gli utenti, al completamento dell'update a MacOS Monterey lo schermo del loro dispositivo sarebbe divenuto completamente nero e il device avrebbe semplicemente smesso di rispondere.

Apple ha rilasciato alcune linee guide e documenti di supporto, secondo cui gli utenti dovrebbero provare a ripristinare il firmware del proprio Mac: in particolare, l'azienda di Cupertino ha scritto che "in alcune circostanze molto rare, come per esempio in caso di un calo di corrente durante l'update o l'upgrade di MacOS, un Mac potrebbe smettere di rispondere e potrebbe essere necessario un ripristino del firmware".

Ciò che è particolarmente strano del problema è che esso colpisce solo i Macbook Pro, Mac Mini e iMac meno recenti, mentre i dispositivi con chip M1 non sembrano esserne affetti, o quantomeno non vi sono ancora state segnalazioni in merito da parte degli utenti. Un bug del tutto simile aveva colpito diversi device Apple lo scorso anno, insieme al rilascio di MacOS Big Sur.