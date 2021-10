MacOS Monterey: gli utenti segnalano gravi bug con gli hub USB, fix in arrivo?

MacOS Monterey è uscito il 25 ottobre scorso in tutto il mondo, ma alcuni utenti stanno già lamentando dei problemi nel sistema operativo di Cupertino. In particolare, diverse segnalazioni su Reddit, sul forum di Apple e sulle Support Communities dell'azienda parlano di problemi di MacOS Monterey con gli hub USB.

Gli hub USB sono indispensabili per i possessori dei Macbook, specie di quelli che presentano solo delle porte Thunderbolt e non hanno ingressi USB o HDMI. Secondo gli utenti, le porte USB-C e HDMI degli hub continuano a funzionare anche dopo l'aggiornamento, mentre le USB-3 sono diventate inutili, creando problemi di produttività a molti lavoratori. In alcuni casi limite, invece, gli hub hanno smesso di funzionare del tutto, con problemi estesi ad ogni porta. In altri casi ancora, invece, è la porta di alimentazione dell'hub USB a non funzionare.

I bug sarebbero estesi principalmente ai Macbook con chip M1, ma anche alcuni dispositivi con CPU Intel ne soffrirebbero. Già nella fase beta di Monterey erano stati evidenziati problemi simili, che però Apple sembrava aver risolto. Visto il ripresentarsi del bug, tuttavia, alcuni hanno iniziato a credere che l'azienda abbia semplicemente ignorato la questione, mentre in molti chiedono rapidamente un fix.

Apple ha intanto rilasciato la versione beta di MacOS Monterey 12.1, che finalmente supporta SharePlay, incluso anche in iOS 15.1 per iPhone. Non è chiaro se la nuova versione del sistema operativo risolva i problemi con gli hub USB, anche se è più probabile che Apple rilasci un aggiornamento minore per tamponare il problema prima di estendere Monterey 12.1 a tutti gli utenti. Inoltre, la nuova versione di MacOS non ha ancora Universal Control, una delle feature più richieste dagli utenti.