macOS su Nintendo DS Lite: il video di uno youtuber mostra come se la cava

Nel corso degli anni abbiamo più volte riportato su queste pagine notizie di sistemi operativi anche moderni installati dagli utenti. Il filmato pubblicato da Michael MJD, uno youtuber che conta quasi mezzo milione di iscritti sul proprio canale, però, è davvero incredibile.

Come si può vedere nel player presente in apertura, Michael MJD è riuscito a far girare la prima versione di macOS su un Nintendo DS Lite. Nel filmato viene mostrato tutto il procedimento che porta all’installazione del sistema operativo: dalla preparazione della microSD al primo boot, passando per la navigazione nei menù e l’avvio di alcuni tool preinstallati.

Il video si basa su un vecchio progetto homebrew, denominato Mini vMac DS, per cui sono disponibili tutte le informazioni attraverso il sito web ufficiale , dove è possibile consultare la documentazione ufficiale con tutte le istruzioni su come avviarlo e come effettuare il boot.