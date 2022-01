MacOS su PC di terze parti? Scopriamo il progetto open source AiryxOS

Tempo addietro, parlando del compianto CEO di Apple in dolcevita, il fondatore di DELL, Michael Dell, racconto della volontà di Steve Jobs di portare MacOS su PC, con delle condizioni tanto particolari da risolversi con un sonoro buco nell'acqua.

Eppure, il sogno di portare MacOS sui computer di terze parti è rimasto nel cassetto e nella mente di tanti appassionati. Tra questi, il team di AiryxOS, un progetto Open Source per un Sistema Operativo che mira a regalare ai suoi utenti un'esperienza simile a MacOS su macchine x86 e x64.

AiryxOS affonda le sue radici in FreeBSD, così come il kernel XNU di MacOS, perciò questo gli consente di essere compatibile con una buona fetta di software per Linux. Tuttavia, allo stato attuale l'OS non è ancora in grado di far girare app per ecosistema MacOS, sebbene gli sviluppatori abbiano già compilato i binari di BigSur con successo.

Sarà questione di tempo e sicuramente ci saranno anche questioni di tipo legale da superare, ma lo scopriremo sicuramente nel corso dei prossimi mesi.

Com'è possibile leggere sul sito ufficiale del team, "adoriamo MacOS, ma non apprezziamo le continue barriere imposte dall'ecosistema Apple. Per questo abbiamo creato AiryxOS, un sistema operativo che mira a fornire lo stile di MacOS con la libertà di FreeBSD".

Se questo progetto vi ha fatto salire un po' di nostalgia, vi suggeriamo una lettura molto interessante. Lo scorso anno, infatti, il nostro Andrea Zanettin ha raggiunto e intervistato Ronald Wayne, il fondatore dimenticato di Apple.