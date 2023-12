macOS Sonoma 14.2.1 ha corretto un grave bug: consigliata l'installazione

Nella serata di ieri Apple ha lanciato iOS 17.2.1, ma non è stato l’unico aggiornamento rilasciato per il proprio sistema operativo perchè contestualmente all’OS per i Mac, il gigante di Cupertino ha anche pubblicato macOS Sonoma 14.2.1. Particolarmente interessante è quest’ultimo, che include una patch che corregge una vulnerabilità grave.

Come si legge direttamente nel changelog ufficiale dell’aggiornamento, che pesa poco più di 1 gigabyte, è presente un fix ad un problema di sicurezza che causava, durante la condivisione schermo, problemi di non poco conto. Infatti, tale bug faceva in modo che la funzione mostrasse involontariamente finestre errate a causa di un problema di rendering.

Il bug è stato scoperto da Crig Hockenberry, fondatore di Iconfactory, il quale ha raccontato di averlo segnalato ad Apple a metà novembre come iscritto in un post pubblicato sul proprio account Mastodon secondo cui macOS Sonoma “condivide finestre casuali in altri spazi con chiunque si trovi dall'altra parte dello schermo. Se pensi che il tuo desktop sia completamente vuoto, non è così. Come puoi vedere di seguito, ciò potrebbe variare dall'imbarazzo alla fuga di dati privati”.

Il consiglio è ovviamente di procedere rapidamente con l’installazione di tale pacchetto, soprattutto se siete tra i molti che utilizzano quotidianamente le funzionalità di condivisione schermo.