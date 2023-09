macOS Sonoma: Apple spiega come funziona la nuovissima modalità da gaming

Nella serata di ieri è arrivato sui Mac compatibili il nuovo macOS Sonoma, l’atteso major update che tra le novità include anche la modalità da gaming. Ma come funziona? Lo ha spiegato direttamente Apple nelle pagine di supporto.

In un nuovo documento di supporto, Apple spiega che la modalità da gaming dà in automatico priorità alle prestazioni del gioco per garantire un framerate più fluido e costante ed una migliore reattività.

“La modalità Gioco ottimizza la tua esperienza di gaming dando al gioco l'accesso con la massima priorità alla CPU e alla GPU, riducendo l'utilizzo per le attività in background. Inoltre, raddoppia il sampling rate del Bluetooth, riducendo la latenza di input e la latenza audio per accessori wireless come controller di gioco e AirPods” si legge nel post.

L’attivazione è automatica: la modalità da gioco si attiva quando si apre a tutto schermo - tramite il pulsante verde presente in alto a sinistra - una finestra con dentro il gioco. La sua attivazione è facilmente identificabile attraverso l’icona con il joypad nella barra del menù dedicata, come mostriamo nello screenshot in calce.

Nella documentazione non si fa riferimento all’impatto che avrà l’utilizzo di questa modalità sulla durata della batteria dei Mac.

Nel corso della WWDC, Apple ha anche annunciato che macOS Sonoma faciliterà il porting dei giochi sui propri PC.