macOS Sonoma disponibile al download in Italia: cosa c'è da sapere

Signore e signori, siamo arrivati alla giornata del lancio di macOS Sonoma. Infatti, come preannunciato da un po' di tempo da parte di Apple, il 26 settembre 2023 rappresenta il "momento clou". Potete insomma "scaldare" i vostri Mac per il download di macOS Sonoma, già disponibile anche in Italia.

Come da consuetudine, la società di Cupertino ha reso disponibile l'aggiornamento attorno alle ore 19 italiane. D'altronde, questo è avvenuto in precedenza anche per il rilascio di iOS 17 e iPadOS 17 (nonché di watchOS 10) e in generale per i restanti update di casa Apple, quindi c'erano pochi dubbi.

Pochi dubbi anche sulle principali novità apportate, visto che erano già state annunciate da tempo. Tra gli aspetti più importanti troviamo l'introduzione dei widget di iPhone a livello desktop, che possono essere aggiunti alla Scrivania in pochi clic. Da non sottovalutare poi l'arrivo dei profili di Safari, che gli utenti hanno potuto apprezzare su iOS 17 e iPadOS 17. Un terzo aspetto non di poco conto è costituito dal lancio della Game Mode, che dà priorità ai giochi per l'utilizzo di CPU e GPU, così come riduce la latenza per quel che riguarda l'audio degli AirPods e l'input dei controller da gaming connessi via wireless.

Non c'è però solamente questo, motivo per cui potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su macOS Sonoma. Per il resto, se siete alla ricerca di maggiori indicazioni a livello generale, potreste voler consultare direttamente l'apposita pagina del portale ufficiale Apple.