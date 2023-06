macOS Sonoma facilita il porting dei giochi PC su Mac grazie ad un nuovo tool

Nel corso della presentazione di macOS Sonoma, Apple ha dato ampio spazio al gaming. Una delle nuove funzionalità è la Game Mode che come spiegato da Craig Federighi migliorerà le prestazioni da gaming sui Mac basati su Apple Silicon.

Tuttavia, Apple ha lavorato per rendere più facile il porting dei giochi Windows su Mac attraverso una nuova piattaforma ed uno strumento dedicato.

La società infatti ha rilasciato il nuovo Game Porting Tool, che aiuterà in maniera importante gli sviluppatori a far girare i loro giochi su Mac con sforzi minimi o addirittura nulla. Il toolkit è basato su Wine, una piattaforma open source che traduce il software Windows in ambienti Unix.

Nella documentazione, si legge che Game Porting Tool è anche in grado di tradurre DirectX 12 in Metal 3. Il funzionamento è spiegato in maniera più chiara nel grafico che trovate in calce, diffuso direttamente da Apple.

Secondo quanto emerso, l’SDK di macOS Sonoma aiuta anche gli sviluppatori a sfuttare altre funzionalità, come il supporto per i controller da gaming, l’audio spaziale e l’HDR.

Per quanto riguarda la Game Mode, invece, Apple ha spiegato che quando attiva “il sistema dà la priorità all’esperienza di gioco per il gioco in primo piano”, riducendo anche la latenza Bluetooth per le AirPods e raddoppiando la frequenza di campionamento per i controller di PlayStation ed Xbox.

Secondo Kojima Apple sta entrando in una nuova era del gaming: proprio l’iconico game director è stato tra i protagonisti del keynote di Apple.