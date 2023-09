È il grande giorno di macOS Sonoma: Mac compatibili ed ora di lancio del nuovo OS

A poco più di sei giorni dal lancio dei nuovi iOS 17 ed iPadOS 17, e watchOS 10, oggi tocca a macOS Sonoma, che sarà disponibile dalla serata di oggi 26 Settembre 2023.

A che ora esce macOS Sonoma?

Come avvenuto anche per le controparti mobile, in Italia macOS Sonoma dovrebbe essere disponibile intorno alle ore 19.

Quali sono i Mac compatibili con macOS Sonoma?

Apple ha garantito una compatibilità piuttosto ampia con macOS Sonoma per i Mac in commercio. Nello specifico, il sistema operativo potrà essere installato su:

MacBook Pro del 2018 e successivi

MacBook Air del 2018 e successivi

Mac Mini del 2018 e successivi

iMac del 2019 e successivi

iMac Pro del 2017

Mac Studio del 2022 e successivi

Mac Pro del 2019 e successivi

Quali novità include macOS Sonoma?

Trattandosi di un major update, macOS Sonoma include un’ampia gamma di novità. La più importante è senza dubbio rappresentata dall’arrivo dei widget di iPhone sul desktop, a cui possono essere aggiunti facendo click col tasto destro sullo sfondo e poi su “Modifica widget. Introdotta anche la Modalità da Gaming che dà priorità alle prestazioni di CPU e GPU per i giochi installati su Mac con Apple Silicon, ma riduce anche la latenza audio per gli AirPods e la latenza di input per i controller da gaming collegati tramite Bluetooth. In Safari, arrivano i profili che abbiamo già visto all’opera su iOS 17 ed iPadOS 17 e che consentono di separare la navigazione.