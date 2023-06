macOS Sonoma è ufficiale: dai widget sulla Scrivania alla Game mode

Non sarebbe l'edizione 2023 della WWDC di Apple senza degli annunci importanti in campo software. Tra questi c'è immancabilmente anche quello relativo al mondo Mac, visto che nel contesto della kermesse la società di Cupertino si è presa il tempo per rendere note al grande pubblico le novità di macOS Sonoma.

Per il reveal di queste ultime, la società di Cupertino ha spiegato che si parte per certi versi da una base in comune rispetto all'annuncio di iOS 17 e al reveal di iPadOS 17, avvenuti poco prima che la WWDC 2023 si concentrasse su macOS Sonoma. In ogni caso, ciò da cui sono partiti Tim Cook e soci è stata l'introduzione di nuovi screensaver che ricordano da vicino quelli aerei legati ad Apple TV.

Tuttavia, una delle novità più importanti relative a macOS Sonoma è la possibilità di aggiungere widget alla Scrivania. Non solo: una questione svelata dall'azienda di Tim Cook nel corso della kermesse riguarda il fatto che sarà possibile accedere ai widget legati al proprio iPhone direttamente dal Mac, nel caso in cui il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete Wi-Fi o si trovi nelle vicinanze.

Si è poi passati al gaming con l'introduzione della Game mode. La società di Cupertino ha spiegato che quest'ultima è pensata per dare priorità ai giochi per quel che concerne l'utilizzo di CPU e GPU, ma ci sono anche questioni che riguardano l'esperienza di intrattenimento a 360 gradi. Ad esempio, una latenza ridotta lato audio per gli AirPods e un minor input lag se si utilizzano i controller wireless PlayStation o Xbox. Va inoltre detto che Apple sta cercando di portare sempre più developer gaming a puntare su Mac, motivo per cui è stato svelato un nuovo Game Porting Tool per Metal. Non è poi mancata persino la comparsa di Hideo Kojima, che ha annunciato l'arrivo di Death Stranding Director's Cut su Mac.

Chiusa la parentesi gaming, si è passati alla possibilità di utilizzare effetti video AR in ambito videochiamate e di sovrapporre il video mentre si condivide lo schermo nel corso di queste ultime. Infine, si è fatto riferimento a novità per Safari (la navigazione Web privata adesso blocca finestre, tracker conosciuti e rimuove gli URL tracker, così come c'è la possibilità di impostare profili separati per evitare di avere cookie condivisi, ma non manca anche una visualizzazione delle web app più simile alle applicazioni classiche, ad esempio). Insomma, anche lato macOS le novità non sono mancate di certo.