macOS Ventura 13.5, attenzione all'aggiornamento! Scoperto un grave bug

Apple ha presentato ufficialmente macOS Sonoma, la nuova release del suo sistema operativo per Mac e Macbook, alla WWDC di giugno. Intanto, però, il colosso di Cupertino ha anche rilasciato macOS Ventura 13.5 a fine luglio. Solo oggi, tuttavia, emerge che il nuovo sistema operativo di Apple "rompe" un'importante feature su Mac.

Come spiega Macrumors, macOS Ventura 13.5 è stato pubblicato il 24 luglio da Apple. Fino ad oggi, l'ultima versione del sistema operativo per Mac e Macbook non avrebbe dato alcun problema: nelle scorse ore, però, quest'ultima sembra aver "rotto" i servizi di localizzazione per alcune app di Apple e terze parti su laptop e desktop della Mela Morsicata.

In realtà, il portale americano spiega che delle lamentele legate a macOS Ventura 13.5 si susseguono ormai fin da fine luglio, ma solo ultimamente si sono fatte più numerose: molti utenti, in particolare, spiegano di non poter più accedere ai permessi legati alla localizzazione nelle Impostazioni di macOS. Il problema, inoltre, sarebbe esteso a un gran numero di app sia proprietarie che di sviluppatori terzi, facendo pensare che si tratti di un bug di sistema, e non di un problema di compatibilità a livello di singole app.

In particolare, recandovi nelle Impostazioni, in Preferenze di Sistema e poi in "Privacy e Sicurezza", noterete che il sotto-menu "localizzazione", che prima includeva tutte le app che hanno accesso alla posizione del vostro device, è improvvisamente vuoto. Per chi non ha ancora effettuato l'aggiornamento a macOS Ventura 13.5, invece, questo sottomenu risulta ancora perfettamente funzionante, presentando un elenco completo dei software con i permessi di accesso alla localizzazione del vostro dispositivo.

Anche installando una nuova applicazione, non sembra esserci modo di attivare i permessi legati alla posizione del device. Allo stesso tempo, pare che non vi sia alcun fix per il problema. Pare dunque che Apple sarà costretta a rilasciare un intervento rapido risolutivo per il bug nei prossimi giorni.