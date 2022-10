MacOS Ventura, arriva la seconda Release Candidate: l'uscita è dietro l'angolo

Nelle scorse settimane, diversi noti leaker hanno confermato che macOS Ventura sarebbe uscito a fine ottobre, probabilmente insieme ai nuovi Macbook Apple. Benché di questi ultimi non ci sia ancora traccia tra gli annunci di Cupertino, la Mela Morsicata ha pubblicato nelle scorse ore la seconda Release Candidate di macOS Ventura.

La nuova Build del sistema operativo per Mac e Macbook è la 22A380 e segue la prima Release Candidate (RC) di macOS Ventura, ovvero la Build 22A379, che è stata pubblicata da Apple alcuni giorni fa. Benché non sembrino esserci novità di peso nella nuova versione dell'OS, il rilascio della seconda Release Candidate del sistema sembra confermare che la sua uscita ufficiale sia ormai dietro l'angolo.

Nulla di strano, specie se consideriamo che Apple ha ufficializzato la data di uscita di iPadOS 16.1, che dovrebbe essere la stessa di macOS Ventura e che dovrebbe essere già fissata per lunedì 24 ottobre, dunque per l'inizio della prossima settimana. Prendendo tale data per vera, pare proprio che la seconda Release Candidate di macOS Ventura sia di fatto una versione quasi-definitiva del sistema operativo per i laptop e i desktop di Cupertino.

Tra le novità maggiori di macOS 13 Ventura troviamo ovviamente la feature Stage Manager, che dovrebbe garantire un multitasking più fluido con la sovrapposizione di più finestre e l'utilizzo in background di più app, supportando anche i display esterni connessi a Mac, Macbook e iPad (dal momento che anche iPadOS 16.1 riceverà Stage Manager).

Ricordiamo poi che la nuova release del sistema operativo per Mac e Macbook sarà costellata da una serie di miglioramenti minori, come quelli relativi all'app Mail, che ora, alla stregua dell'analogo per iPhone, potrà permettere di impostare l'invio dei messaggi in un secondo momento o di effettuare l'unsend di questi ultimi. Inoltre, ora Safari supporta le passkeys, che dovrebbero permettere all'utente di autenticarsi sul web senza temere per la sicurezza dei propri dati personali.