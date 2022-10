macOS Ventura: scoperto un problema di sicurezza già presente nella beta

Sono passati pochi giorni dal lancio di macOS Ventura, ed alcuni ricercatori di sicurezza hanno già scovato un bug importante nel sistema operativo, che potrebbe compromettere il corretto funzionamento dei Mac su cui è installato.

Nella fattispecie, come avvenuto già nell’undicesima beta del sistema operativo, è emerso che programmi di sicurezza di terze parti come Malwarebytes non hanno accesso completo al disco. La falla è stata scoperta da Wired, secondo cui Apple sarebbe a conoscenza del problema ed avrebbe già dichiarato che lo fixerà con uno dei prossimi aggiornamenti, di cui però non si conosce la data di lancio.

Al momento il consiglio per risolvere, nel caso in cui utilizziate antimalware o antivirus, è di controllare le impostazioni delle app per verificare se tutto funziona correttamente. Se il software restituisce qualche tipo di errore, è necessario accedere alle Impostazioni di sistema, quindi spostarsi nel pannello Privacy e Sicurezza ed accedere al menù “Accesso completo al disco”: qui è presente la lista dei programmi installati sul Mac che possono accedere al disco. Ovviamente, è necessario che Malwarebytes e simili abbiano l’autorizzazione per funzionare correttamente e quindi effettuare i controlli necessari.

Il nuovo macOS Ventura è stato presentato lo scorso giugno in occasione della WWDC, ed include tantissime novità tra cui lo Stage Manager.