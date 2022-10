macOS Ventura, ci siamo: lancio già a fine ottobre 2022, con supporto ai nuovi MacBook

Se sembra ormai imminente il lancio di iPadOS 16.1, sul web si inizia a parlare anche della possibile data di distribuzione di macOS Ventura, il nuovo sistema operativo per Mac che il colosso di Cupertino ha annunciato nel corso della WWDC.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale Power On, Apple dovrebbe dare il via al lancio di macOS Ventura entro la fine del mese. L’OS dovrebbe anche introdurre il supporto per i nuovi MacBook Pro con processore M2 Pro ed Max, di cui aveva parlato lo stesso Gurman nella newsletter.

Il giornalista spiega che macOS 13 Ventura sarà rilasciato nell’ultima settimana di ottobre, mentre i MacBook Pro di nuova generazioni “prossimamente”, ed ha citato la tabella di marcia classica di Apple che prevede il lancio dei Mac a novembre.

“Apple ha tradizionalmente inaugurato gli aggiornamenti di iPad e Mac di fine autunno con eventi clamorosi, ma il lancio di quest’anno sarà più contenuto. Apple lancerà i prodotti sul suo sito Web senza alcun keynote fisico. La mia convinzione è che Apple abbia evitato un altro evento a causa della natura abbastanza ordinaria degli annunci. È una sfilza di aggiornamenti che equivalgono a miglioramenti delle specifiche o cose già viste prima. Un altro fattore: Apple probabilmente sta risparmiando le sue energie di marketing per il debutto delle cuffie Reality Pro il prossimo anno” si legge nella newsletter.