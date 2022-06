macOS Ventura ufficiale alla Apple WWDC 2022: si punta sul gaming!

Pochi minuti dopo aver svelato al mondo il nuovo chip Apple M2 (così come i primi Mac a utilizzarlo), Apple ha colto l'occasione dell'edizione 2022 della WWDC (Worldwide Developers Conference) per ufficializzare, ovviamente, anche le novità del sistema operativo, annunciando macOS Ventura.

A tal proposito, Tim Cook e soci, più precisamente Craig Federighi (che durante il keynote della WWDC 2022 ha attirato l'attenzione degli spettatori anche per via di alcune transizioni interessanti, ad esempio scendendo mediante un ascensore non di poco conto), hanno puntato molto su una funzionalità chiamata Stage Manager, che fa riferimento al multitasking.

Quest'ultima permette di migliorare l'esperienza, rendendo più fluido e rapido far scorrere le varie finestre. I gruppi legati a queste ultime saranno visibili sul lato sinistro dello schermo. Chiaramente si punta molto sulla produttività: a tal proposito, tramite macOS Ventura sarà possibile effettuare operazioni rapide mediante Spotlight, ad esempio avviare "al volo" un timer.

Si è poi fatto riferimento a novità legate a Safari, affermando che Apple sta ottimizzando il browser sempre di più, nonché che ora sarà possibile condividere con i propri amici in modo semplice i gruppi di schede legate a quest'ultimo. In parole povere, si potrà effettuare una "navigazione in multiplayer" rapidamente. Anche Mail riceverà alcune feature smart, come la correzione dei refusi nella ricerca.

Importante inoltre la volontà di Apple di eliminare le password. A tal proposito, la società di Cupertino ha fatto riferimento alle Passkey, un sistema a cui si fa già riferimento da tempo (potete approfondire la questione sul portale ufficiale di Apple per gli sviluppatori).

Dopodiché, è stato annunciato l'arrivo di Resident Evil Village su Mac, con Apple che ha definito il tutto come "una nuova era per il gaming su Mac". Apple ha affermato di voler puntare sui videogiochi molto più che in passato, affermando che l'upscaling legato agli effetti Metal 3 consentirà di migliorare anche la situazione in termini di frame rate. Chiaramente si sta cercando più che altro di strizzare l'occhio agli sviluppatori: d'altronde, la WWDC è un evento dedicato proprio ai developer.

Infine, è stata svelata la possibilità di utilizzare iPhone come webcam tramite Continuity. A tal proposito, più avanti nel corso del 2022 arriveranno dei supporti di Belkin per sostenere l'iPhone e utilizzarlo in questo modo.