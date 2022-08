Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth vaga per il deserto nelle nuove foto dal set

Sappiamo ancora relativamente poco di Mad Max: Furiosa, il prequel con cui George Miller ci racconterà la storia del personaggio interpretato da Charlize Theron nell'ormai leggendario Fury Road: tra gli elementi sui quali la produzione non ha ancora fatto luce, ad esempio, c'è il ruolo di Chris Hemsworth.

Già apparso in alcune foto dal set di Mad Max: Furiosa nelle scorse settimane, la star di Thor: Love and Thunder è comunque tornata ad anticiparci qualcosina al riguardo facendosi vedere in alcune immagini nuove di zecca apparse proprio in queste ore: anche stavolta, però, capire quale sia il ruolo del personaggio interpretato da Hemsworth risulta davvero difficile.

Certo è che il look dell'attore recentemente sbarcato su Netflix con Spiderhead sembra perfettamente in linea con l'ambientazione dei vari Mad Max: selvaggio e trasandato, Hemsworth si presenta in questa sua nuova versione con capelli lunghi e barba a dir poco appariscente, pronto a far coppia con un'Anya Taylor-Joy che raccoglierà il testimone di Charlize Theron nei panni, appunto, della futura Imperatrice Furiosa.

E voi, riuscite a indovinare qualcosa dalle foto rilasciate in queste ore? Quali indizi vi suggeriscono queste nuove immagini sul personaggio di Chris Hemsworth? Diteci la vostra nei commenti! Altre foto, intanto, ci hanno mostrato la Furiosa di Anya Taylor-Joy.