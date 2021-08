In Madagascar sta avvenendo la prima carestia al mondo causata dal cambiamento climatico

Il cambiamento climatico continua a mostrarci giorno dopo giorno i suoi artigli. Dopo quattro anni di precipitazioni scarse, infatti, in Madagascar tantissime persone stanno soffrendo la fame. La causa di tutto ciò è stata attribuita interamente ai cambiamenti climatici, secondo quanto affermano l'ONU e altre associazioni umanitarie.

Attualmente a Grand Sud, nel sud dell'isola, 1,14 milioni di persone sono attualmente in condizioni di insicurezza alimentare. Entro ottobre 28 mila persone potrebbero raggiungere il "livello cinque" della categoria di rischio - la più grave - mentre 110mila bambini affrontano una prospettiva di malnutrizione e dei “danni irreversibili”.

"[La carestia] non è a causa di guerre o conflitti, è a causa del cambiamento climatico", ha spiegato David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP). Ironia della sorte, il Madagascar non si merita per alcun motivo questa carestia, perché il paese contribuisce per meno dello 0,01% alle emissioni globali di gas serra.

"[Queste] comunità [soffrono] quotidianamente per le conseguenze disastrose di una crisi che non hanno creato", ha dichiarato Issa Sanogo, coordinatore residente delle Nazioni Unite, in Madagascar. Nel sud del paese le persone dipendono dalle piogge monsoniche per la coltivazione dei raccolti. Tuttavia, i cambiamenti nei modelli meteorologici hanno portato a gravi cambiamenti dei modelli meteorologici.

Insomma, una situazione che ci dimostra soltanto una cosa: i cambiamenti climatici non devono essere sottovalutati e, ovviamente, a risentirne per prima saranno i paesi poveri, i minori responsabili di quanto sta succedendo.