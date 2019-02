Madiaworld lancia gli Apple Days: sconti su iPad, iPhone e MacBook

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino, valido fino al 10 Febbraio e che abbraccia quasi tutti i prodotti Apple, tra cui gli ultimi modelli di iPhone. L'offerta si abbina al tasso zero per il finanziamento ed è disponibile sia in negozio che online.

iPhone Xr da 64 gigabyte ad esempio passa da 899 a 778 Euro, mentre iPhone 8 da 64 gigabyte grigio siderale può essere acquistato a 549 Euro. Per coloro che intendo acquistare uno degli ultimi modelli, è disponibile iPhone Xs Max da 64 gigabyte a 1159 Euro, rispetto ai 1289 Euro di listino, mentre la versione classica nello stesso taglio di memoria è disponibile a 778 Euro dagli 889 Euro di listino. Sempre restando in tema iPhone, iPhone 7 da 32 gigabyte nero opaco può essere acquistato a 479 Euro, poco più di 70 Euro in meno dai precedenti 549 Euro.

Citiamo l'interessante promozione proposta anche sul MacBook Air da 13 pollici, con processore Intel Core i5, SSD da 128 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica Intel HD Graphics 6000, che passa da 1129 ad 899 Euro.

Per quanto riguarda gli iPad, molto interessante la promozione sul modello da 9,7 pollici del 2018 WiFi + Cellular da 128 gigabyte che è disponibile a 499 Euro.

