Madre di balena mostra comportamento di lutto per il figlio davvero straziante

Per la prima volta, è stato osservato un comportamento di lutto e cura negli zifidi, una delle specie di cetacei più elusive del pianeta. La scena si è svolta nella Baia di Biscaglia, al largo delle coste spagnole, dove una femmina adulta e il suo cucciolo sono stati avvistati da una barca turistica.

Il cucciolo galleggiava inanimato sulla superficie dell'acqua, mentre la madre, visibilmente emaciata, rimaneva vicino al corpo senza vita. Questo comportamento, noto come "display carrying", è stato osservato in altre specie di balene, ma mai in uno zifio, che riesce a raggiungere profondità davvero incredibili.

La madre è stata vista nuotare in cerchi attorno al corpo del cucciolo e, grazie a riprese drone, è stata osservata mentre lo spostava sopra la superficie dell'acqua. Alcuni suggeriscono che la madre possa aver cercato di incoraggiare il cucciolo a respirare, non rendendosi conto della sua morte... davvero straziante.

Questo comportamento potrebbe avere un costo energetico significativo per la madre, che non è stata vista nutrirsi durante quel periodo. I cetacei, infatti, sono noti per le loro immersioni profonde che superano regolarmente i 1.000 metri e possono durare fino a due ore. Passare del tempo in superficie aumenta anche il rischio di predazione da parte di orche o squali, rendendo il comportamento della madre ancora più straordinario e toccante (anche gli elefanti non sono da meno).

Questo episodio apre nuove domande sulla complessità emotiva degli animali marini e sulle implicazioni etiche della nostra interazione con questi giganti degli abissi.