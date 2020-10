La madre ha una crisi epilettica: il figlio di 5 anni le salva la vita con Alexa

Ha dell’incredibile la storia che arriva dalla Pennsylvania, dove una madre è stata salvata dal figlio di cinque anni grazie all’assistente vocale Alexa di Amazon. Il ragazzino infatti si sarebbe rivolto ad Alexa per chiedere aiuto, in quanto la madre era vittima di un attacco epilettico.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la nonna del bimbo, Tyrion Spann, proprio una settimana prima aveva impostato Alexa per fare in modo che il nipote potesse chiamare in qualsiasi istante, soprattutto in casi di emergenza.

Il piccolo si trovava da solo a casa con la madre Jasmine lo scorso 20 Settembre, quando la donna ha sofferto di “uno dei peggiori attacchi epilettici della sua storia”. Dopo essersi reso conto che la madre aveva perso i sensi, il ragazzino ha immediatamente chiamato la nonna, che a sua volta ha allertato i soccorsi.

A quasi un mese dall’accaduto, ora la donna sta bene e la nonna ha lodato le potenzialità della tecnologia, sottolineando come possa essere utilizzata anche per salvare vite umane. “Credo che i nostri figli debbano imparare ad usare Alexa e la tecnologia a loro vantaggio, per cose necessarie” ha spiegato Neal.

Non è la prima volta che parliamo di Amazon Alexa in questi termini: in passato qualcuno aveva scoperto il tradimento del marito grazie agli speaker.