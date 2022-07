Tuo madre non ti manda in palestra perché ha paura che si blocchi la crescita? Si sbaglia!

L'industria della salute e del benessere trasuda e leggende metropolitane capaci di surclassare qualsiasi nozione specialistica un esperto da sempre. Dall’errata equazione “dimagrimento uguale cardio” alla identificazione delle proteine in polvere con gli steroidi, il blocco della crescita per chi fa palestra sembra essere un destino inevitabile.

Ma il sollevamento pesi blocca davvero la crescita?

Guarda che lo sappiamo, tuo figlio, secondo il tuo punto di vista, fa uno sforzo eccessivo a calcetto, in piscina o a judo. Possiamo darti una buona notizia: lascia divertire tuo figlio in santa pace. Il mito che penalizza il sollevamento pesi come causa di arresto della crescita è alimentato dai calcoli fallaci dei genitori circa lo sforzo applicato e le caratteristiche fisiche del lor pargolo.

Mettersi nelle mani di un esperto è fondamentale. Non c’è niente di male nel sollevare qualche peso, l’importante è non esagerare con il lavoro. Anche il più grande palestrato della galassia, se gli si pongono davanti manubri da 200 kg, avrà conseguenze amare per le sue povere ossa e per i suoi tanto allenati muscoli. Ma se il sollevamento pesi avviene con la supervisione di una figura ad hoc, non devi preoccuparti di nulla.

Se pensi che questo tipo di esercizi provochi molte più lesioni interne rispetto ad altre attività, ti sbagli di grosso: tutti i tipi di sport comportano il rischio di lesioni. Circa il 15-30% di tutte le fratture dei bambini coinvolgono le placche di accrescimento.

Per placche di accrescimento, intendiamo le aree cartilagine all’estremità delle ossa lunghe. Questa “gomma ossea” si solidificherà una volta raggiunta la maturità fisica. Ma, prima di allora, le cartilagini dei ragazzi saranno a rischio di lesioni anche senza imitare Arnold Schwarzenegger.

Il pensiero condiviso tra i professionisti medici è che il sollevamento pesi nei bambini di età inferiore ai 18 anni è sicuro se applicato sotto la supervisione di un esperto, afferma Chris Wolf, specialista in medicina dello sport e ortopedico rigenerativo presso il Bluetail Medical Group.

