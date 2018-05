Maestra boccia disegno dello spazio ad un bambino. Ma la Roscosmos dà ragione al piccolo

"Com'è il cosmo?". Era questo il tema di un disegno commissionato da un'insegnante di una scuola elementare di Mosca alla propria classe. Tra i tanti disegni ne figura uno di un bambino che ha raffigurato il cosmo con un razzo gigante e tante stelle colorate intorno, quasi come coriandoli.

Un disegno che l'insegnante però non ha accettato, chiedendo al bambino di rifarlo in quanto "lo spazio non può essere così".

Il padre del piccolo, però, non ci è stato ed ha deciso di interpellare l'Agenzia Spaziale Russa, la Roscosmos che a sorpresa ha dato ragione al piccolo e torto all'insegnante.

Nella risposta ricevuta dal papà del bambino, la Roscosmos sostiene che "la docente ha sbagliato, non solo come insegnante in quanto ha negato al bambino di avere una propria visione delle cose e della realtà, ma ha anche dimostrato di non possedere nozioni di fisica".

Secondo gli scienziati, infatti, il disegno dello studente può a tutti gli effetti ritenersi fedele alla realtà in quanto "le stelle emanano un largo spettro di luce. Noi umani, di conseguenza, percepiamo solo un miscuglio dei loro colori perchè l'occhio umano è fatto in questo modo. Ad esempio, verde, rosso e blu insieme li percepiamo come bianco. Le stelle, in realtà, possono essere celesti, bianche, gialle, arancioni e rosse".

Il sito russo Mash.ru riferisce che il bambino, alla riconsegna del disegno, ha ricevuto una valutazione positiva e l'insegnante ha rivelato di aver imparato la lezione.