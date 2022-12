Maezawa porta Steve Aoki e altri 7 nel suo viaggio attorno alla Luna

I più attenti tra di voi si ricorderanno del primo turista ufficiale dell'ISS, ovvero il miliardario giapponese Yusaku Maezawa. Ebbene, adesso quest'ultimo è pronto ad alzare la posta in gioco, effettuando un viaggio attorno alla Luna: ad attirare l'attenzione, però, ci sono anche i compagni di crew.

A tal proposito, come riportato da Gizmodo, nonché come si può vedere sul portale ufficiale di dearMoon, Maezawa ha scelto le 8 persone che porterà con sé a a bordo di Starship di SpaceX nell'ambito di un viaggio attorno alla Luna della durata di una settimana, che potrebbe avvenire nel corso del 2023. Ci sono anche 2 membri della crew di "backup".

Il principale nome ad attirare l'attenzione, tra quelli relativi ai membri della crew del progetto dearMoon (così è stato denominato il viaggio), risulta quello del DJ Steve Aoki. Tuttavia, anche le altre 7 persone scelte dal miliardario giapponese non passano certamente inosservate: si fa riferimento a T.O.P. della boyband sudcoreana Big Bang (al secolo Choi Seung-hyun), al coreografo Yemi A.D, alla fotografa Rhiannon Adam, allo YouTuber Tim Dodd (Everyday Astronaut), al fotografo Karim Iliya, al documentarista Brendan Hall e all'attore Dev D. Joshi. La crew di "backup" è invece composta dalla campionessa olimpica di snowboard Kaitlyn Farrington e dalla ballerina giapponese Miyu.

Insomma, si fa riferimento a personalità che usualmente non avrebbero modo di partecipare a un viaggio di questo tipo. D'altronde, l'obiettivo di Maezawa è quello di promuovere l'arte, cercando di comprendere quali ispirazioni può portare un viaggio di questo tipo a menti creative come quelle descritte in precedenza. Il miliardario giapponese ha affermato di non vedere l'ora di scoprire a quali opere porterà tutto ciò.

Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su chi è Yusaku Maezawa, in cui avevamo già fatto riferimento, nel 2018, al progetto dearMoon. Ribadiamo che il viaggio attorno alla Luna che vedrà coinvolto anche Steve Aoki e soci dovrebbe avvenire nel corso del 2023 (anche se ci sono alcuni dubbi in merito alla fattibilità del tutto in tempi così rapidi, considerando anche che il 2022 è ormai quasi giunto al termine).