I magazzini di Amazon si preparano al Black Friday, le immagini dal centro di Vercelli

La febbre del Black Friday è pronta a "colpire" non solo gli utenti, ma soprattutto i centri di distribuzione Amazon sparsi in tutto il territorio italiano, che sono pronti ad evadere gli ordini dei clienti.

Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di visitare quello di Vercelli, in cui vengono impiegate 493 persone (assunte a tempo indeterminato) in una struttura che misura circa 100mila metri quadri, l'equivalente di 13/14 campo da calcio, e che entro i primi tre anni dall'apertura darà lavoro a 600 persone.

Amazon ci ha fornito degli interessanti dati che rendono l'idea del lavoro effettuato in preparazione al Black Friday:

Nelle settimane passate, in preparazione alla giornata di domani, sono stati ricevuti tanti pallet che mettendoli uno sopra l'altro, sarebbe possibile coprire la distanza dal magazzino a Piazza San Carlo a Torino:

Per formare il management team ed i nuovi assunti, è stato creato un team dedicato composto da nove persone, che durante il picco diventano 12. In questo modo è possibile preparare rapidamente i dipendenti stagionali che si uniscono ad Amazon durante il periodo di picco dell'anno. La capacità di gestire i processi diversi risulta decisiva, soprattutto in un periodo impegnativo, ecco perchè Amazon pone maggiore attenzione alla formazione del personale, che deve essere in gradao di svolgere il maggior numero di mansioni;

In occasione del periodo natalizio è aumentato anche l'uso della funzione per impacchettare i regali. Questo processo viene effettuato da dei dipendenti che impacchettano ogni prodotto come se fosse un regalo per un proprio familiare.

Il colosso di Jeff Bezos punta anche sulla sicurezza e per preparare tutti i dipendenti ad affrontare questo periodo sono stati organizzati dei corsi supplementari. A MXP3 sono state erogate dall’inizio dell’anno 22.000 ore di training sulla sicurezza e distribuiti più di 4400 dispositivi di sicurezza individuale di vario genere. Inoltre in preparazione del picco sono stati svolti più di 1500 audit safety.

Di seguito i prodotti più distribuiti dal magazzino di Vercelli durante il Black Friday 2018:

Aspirapolvere senza fili Dyson V8;

Barbie Cucina da sogno;

Zaino Borealis, The North Face.

Amazon ha osservato che "messe una sopra all’altra le aspirapolveri Dyson V8 spedite durante il Black Friday 2018 da Vercelli superano l’altezza della Torre di Shangai, il secondo edificio più alto del mondo".

Il network del negozio in Italia è composto da quattro centri di distribuzione, come quello di Vercelli, 2 centri di distribuzione urbani a Milano e Roma per le consegne in un'ora, 2 di smistamento, 15 depositi per le consegne dell'ultimo miglio, un centro d'assistenza a Cagliari e gli uffici corporate a Milano.