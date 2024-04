Cosa successe alle persone presenti al disastro dell'Hindenburg?

Il 9 maggio del 1937 avvenne uno dei più clamorosi e gravi incidenti che l'aviazione mondiale ricordi. Quel giorno LZ 129 Hindenburg - il più grande dirigibile del mondo - arrivò dopo un lungo viaggio negli Stati Uniti, precisamente a Manchester Township, nel New Jersey.

Qui l'Hindenburg doveva attraccare, per far scendere i suoi passeggeri, ma probabilmente un'esplosione interna o l'impatto con il pilone del Naval Air Station Lakehurst provocò un incendio. Questo divampò in maniera rapida e generalizzata lungo l'intera struttura del dirigibile, pieno di idrogeno, causandone la caduta e la definitiva distruzione.

All'epoca molti giornali e programmi radiofonici seguirono e discussero della vicenda, anche perché il dirigibile era stato costruito dalla famosa fabbrica Zeppelin, che in quel momento avevano il monopolio dei viaggi intercontinentali tramite mezzi aerei. Le immagini dell'Hindenburg divorato dal fuoco divennero così uno dei simboli del crollo del positivismo scientifico, che aveva segnato i primi decenni dello sviluppo tecnologico del Novecento.

Per quanto questo incidente abbia provocato il definito declino dei viaggi intercontinentali tramite dirigibili, che da lì in avanti non avrebbero avuto più così tanto successo, le cronache dell'epoca riportano comunque un dato interessante. Circa il 64% delle persone che quel giorno erano a bordo dell'Hindenburg, tra passeggeri e equipaggio, sopravvissero all'incidente.

Seppur infatti le immagini provenienti da terra (da qualche tempo a colori) ci abbiano fatto pensare che le fiamme avessero avvolto tutte le persone presenti nel dirigibile, in realtà molti di essi riuscirono a mettersi in salvo, paradossalmente grazie alla sua caduta.

Non cadendo precipitosamente, ma in maniera graduale, l'Hindenburg permise a buona parte dei suoi abitanti di trasferirsi in direzione della prua, dove le fiamme giunsero successivamente. Inoltre, afflosciandosi come un palloncino, nei momenti finali della sua vita, il dirigibile permise anche a molte persone di lanciarsi in direzione del suolo, persino senza l'ausilio del paracadute.

Delle 97 persone a bordo, furono così solo 35 a morire: 13 passeggeri e 22 membri dell'equipaggio. A queste vittime, poi, bisogna aggiungere un'altra persona morta a terra, che fu investita in pieno dalle fiamme, dopo essersi avvicinata troppo.

