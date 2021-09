La magia delle illusioni ottiche: questa griglia si 'ripara' automaticamente guardandola

É grazie alle illusioni ottiche che possiamo capire - in parte - il funzionamento del nostro cervello. Gli scienziati, infatti, creano delle immagini ad hoc per cercare di sforzare al "massimo" i nostri neuroni, così da capire a loro volta le complesse macchinazioni dietro certi comportamenti neurali.

Molte di queste illusioni vengono create proprio da neuroscienziati e psicologi che, oltre a studiare la reazione delle persone alla visioni di certe immagini, cercano di capire soprattutto il motivo per cui accadono. Oggi vogliamo presentavi la "Healing Grid Optical Illusion" (che potremmo tradurre in "L'illusione ottica della griglia che si ripara").

Potrete osservare (come sempre in calce alla notizia) una semplice griglia che ai bordi ha tutte le linee spezzate. Fissando il centro del rettangolo per 15-30 secondi, però, magicamente le linee della griglia iniziano ad auto ripararsi e, alla fine, mantenendo sempre il nostro sguardo sul centro dell'immagine, osserveremo che ai bordi non ci sono più linee spezzate.

A creare l'illusione è stata Ryota Kanai dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi, quando ha partecipato alla competizione "Best Illusion of the Year Contest" nel 2005. Secondo quanto riportato da Kanai, i bordi iniziano ad "autoripararsi" durante la visione periferica perché il cervello preferisce "vedere schemi regolari" e non distorti.

Interessati ad altre illusioni? Date un occhio all'illusione del cane e all'illusione che vi induce a vedere un cerchio che non esiste.