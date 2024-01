Le Magic Keyboard di Apple sono a rischio attacchi di sicurezza: rilasciato il fix

Apple ha pubblicato l’aggiornamento firmware 2.0.6 per la Magic Keyboard, che contiene un fix per una vulnerabilità di sicurezza legata al protocollo Bluetooth utilizzato dalla tastiera per connettersi ai Mac o gli iPad.

L’aggiornamento è disponibile per tutti i modelli di Magic Keyboard per Mac, inclusa la Magic Keyboard standard, la Magic Keyboard con tastierino numerico, quella con solo Touch ID e la variante Touch ID + tastierino numerico.

Analogamente a quanto avviene per le AirPods, anche gli aggiornamenti per la Magic Keyboard vengono installati automaticamente quando la tastiera viene collegata ad un dispositivo Apple, indipendentemente dal fatto che si tratti di un device con macOS, iPadOS, iOS e tvOS. Non esiste alcun modo per scaricare ed installare manualmente gli aggiornamenti, ma è possibile verificare la versione del firmware direttamente nell’app Impostazioni ed il pannello Bluetooth.

In un documento di supporto pubblicato da Apple, in cui si parla del contenuto dell’aggiornamento, si legge che “un utente malintenzionato con accesso fisico all'accessorio potrebbe essere in grado di estrarre la chiave di accoppiamento Bluetooth e monitorare il traffico Bluetooth”.

Non è chiaro se qualcuno abbia effettivamente sfruttato questo bug o meno, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di procedere rapidamente con l’aggiornamento. Basta semplicemente collegare la Magic Keyboard ad un dispositivo Apple ed il gioco è fatto.