Magic Leap fa causa al fondatore di Nreal per furto di progetti segreti

Magic Leap, l'importante startup specializzata in hardware progettati per esperienze in realtà aumentata, ha citato in giudizio la società concorrente Nreal fondata da un ex dipendente, con l'accusa di aver copiato la tecnologia ed il design dei propri prodotti.

In una denuncia depositata nella giornata di ieri, Magic Leap accusa il fondatore Chi Xu di "palese copiatura" e di aver "tentato di cavalcare il business, l'immagine e le informazioni riservate di Magic Leap" con i suoi occhiali Nreal Light.

Xu ha lavorato per Magic Leap per circa un anno tra l'estate del 2015 e quella del 2016. Durante questo lasso di tempo, secondo i legali l'ex dipendente avrebbe "trascurato i propri compiti lavorativi" per curiosare tra i prodotti e progetti in fase di sviluppo e riservati. Dopo il licenziamento, Xu sarebbe tornato in Cina per fondare Nreal, per poi mostrare gli occhiali Nreal Light al CES all'inizio del 2019, con inizio della distribuzione in programma entro la fine dell'anno.

Magic Leap afferma che Nreal Light avrebbe una "sorprendente somiglianza con i progetti confidenziali che Magic Leap ha sviluppato prima e durante il periodo in cui il signor Xu ha lavorato, ma che non sono stati commercializzati o rilasciati pubblicamente".

Nreal non ha diffuso alcun tipo di commento a riguardo, ma Xu è accusato di aver violato un contratto di non divulgazione e frode, oltre che concorrenza sleale.

La scorsa estate Magic Leap ha presentato Magic Leap One, con tanto di Creator Edition che parte da 2295 Dollari.