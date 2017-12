Magic Leap mostra finalmente il primo visore per la realtà aumentata

, la startup specializzata in realtà aumentata e finanziata da, dopo qualche anno di progetti misteriosi ha finalmente tolto il velo dal primo prodotto della sua storia. Un visore che vedrà la luce solo nel 2018 e che inizialmente sarà a disposizione degli sviluppatori di contenuti,

Si chiama "Magic Leap One Creator Edition" ed, almeno al momento, ancora non ha un prezzo ed una data precisa di rilascio.

L'amministratore delegato della compagnia, Rony Abovitz, ha descritto l'headset come un "computer premium artigianale", il che lascia presagire un prezzo non certo accessibile e probabilmente in linea con HoloLens di Microsoft.

Oltre agli occhiali Lightwear estremamente eleganti, a livello tecnico il Magic Leap One include un controller da impugnare ed un computer da agganciare alla vita. Il prodotto si distingue da quelli concorrenti, tra cui HTC Vive ed Oculus Rift, in quanto al posto di includere una cuffia chiusa che ricrea il mondo virtuale in 3D, utilizza dei "segnali di campo" con delle luci digitali attraverso la tecnologia Digital Lightfield per sovrapporre i caratteri ed oggetti ed ingannare il cervello, facendo credere agli utenti che questi stanno vedendo cose che, ovviamente, nella realtà non esistono. Il controllo di Magic Leap One avviene sia attraverso i movimenti oculari che i comandi vocali, oltre ovviamente con le gesture.

Le potenzialità del visore, che è stato testato in anteprima da Rolling Stone USA, sono davvero tante, e non vediamo l'ora di vederlo all'opera. La famosa rivista ha descritto l'esperienza come "sorprendente".