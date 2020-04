Magic Leap si ridimensiona: licenziati 1.000 dipendenti e prodotti solo per le imprese

Ridimensionamento per Magic Leap. La compagnia sta infatti licenziando circa 1.000 dipendenti, ma cambierà anche il focus. La nuova strategia prevede anche l'abbandono al mercato consumer: i prodotti per la realtà aumentata infatti saranno disponibili solo per le imprese.

La decisione era nell'aria già da tempo e l'agenzia di stampa l'aveva già riportata in precedenza. Il CEO Rony Abovitz, in una nota diffusa sul sito web ufficiale ha affermato che "questi cambiamenti avverranno ad ogni livello della nostra azienda".

Scongiurata quindi, almeno momentaneamente, l'idea che porta alla vendita della compagnia, di cui si era parlato qualche mese fa.

Nonostante ciò però il futuro resta incerto, ma l'amministratore delegato ha spiegato che intende comunque procedere con lo sviluppo di Magic Leap 2. "Date le circostanze molto difficili che stanno affrontando le aziende, c'è un crescente bisogno di tecnologie come la nostra ed attualmente stiamo negoziando per entrare in settori strategici che possano incrementare il valore della nostra piattaforma nel mercato aziendale" scrive il CEO, secondo cui "l'economia che ci ritroveremo di fronte a seguito della pandemia di COVID-19 sarà caratterizzata dalla resilienza e dalla capacità delle aziende di lavorare a distanza, per connettersi con i propri clienti limitando le interazioni fisiche. Lo Spatial Computing sarà fondamentale in questo processo di cambiamento economico".