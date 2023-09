Il maglione di Lady Diana è stato venduto all'asta per oltre un milione di dollari

Chi c’era negli anni 80, ricorderà di un popolare maglione rosso, con pecore bianche e una nera: fu disegnato da Joanna Osborne e Sally Muir, per il loro marchio di maglieria Warm & Wonderful. Tuttavia, se ne avete visto uno in giro, sappiate che sono delle repliche, perché l’unico esemplare fu donato Lady Diana Spencer.

Il pullover, infatti, era un regalo alla principessa per il suo fidanzamento con l’allora principe Carlo e fu indossato in occasione di una partita di polo, attirando l’attenzione dei media e del pubblico; basti pensare che è da questo momento che la “pecora nera” della famiglia reale fu soprannominata “principessa del popolo”. Insomma, quel maglione riuscì a farsi notare, diventando un’icona innovativa e anticonformista, soprattutto se contestualizzato all’ambiente della Royal Family.

Il maglione, fino ad oggi, è rimasto per oltre 40 anni nella soffitta delle designer originali (in quanto fu restituito per un problema al polsino), per poi esser portato alla celebre casa d’aste Sotheby’s. Il capo indossato da Lady D è il più costoso del suo genere, dato che è stato venduto all’asta per 1,1 milioni di dollari.

“Il nostro più profondo apprezzamento sta nel sapere che [Diana] condivideva una connessione unica con il design della pecora nera”, hanno dichiarato Osborne e Muir. “Siamo entusiaste che questo prezioso maglione abbia ora trovato una nuova casa, portando con sé l'eredità duratura di Lady Diana”.

[Tim Graham / Getty Images tramite Sotheby's]